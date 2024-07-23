 

Число преступлений, совершаемых нелегалами, выросло в РФ втрое; Дума приняла закон о режиме высылки, но не поддержала депутата Матвеева

 

 

В России с начала года число преступлений, которые совершили лица, незаконно находящиеся на территории страны, выросло более чем втрое: с 1,8 тысячи до шести тысяч. 

 

 

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, вводящий новый миграционный режим высылки. Такой режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ в связи как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

Введение режима высылки подразумевает ограничение для незаконно находящегося в РФ иностранного гражданина отдельных прав, а именно: изменять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел; выезжать за пределы территории субъекта РФ, муниципального образования, в котором контролируемое лицо проживает; управлять транспортными средствами, получать водительские права; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; заключать кредитный договор, открывать банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, другим способом распоряжаться деньгами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ, за исключением покупки товаров из расчета 30 тысяч рублей в месяц и проездных документов для выезда из РФ. 

К мерам контроля за такими лицами предлагается отнести проникновение органов внутренних дел в помещения, на территории, где должно или может находиться контролируемое лицо, в том числе с преодолением сопротивления; проверку любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; применение технических средств, в том числе геолокации.

 

Также Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который наделяет полицию правом принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства.

 

Вместе с тем, Дума не поддержала депутата Михаила Матвеева, который выступил против строительства мечетей для мигрантов и предложил лишить мигрантов возможности перевозить в Россию неработающих членов семьи, если они сами не относятся к высококвалифицированным специалистам. Он также высказался против зачисления в школы детей мигрантов, если им не удалось успешно сдать экзамен по русскому языку.

 

 

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