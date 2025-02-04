Не уподобляясь Трампу

Со дня инаугурации Трампа прошло уже достаточно времени, а телевизор включить до сих пор невозможно: ничего другого толком не обсуждают. «Только мысли все о нём и о нём», — как пелось в паршивой старой песенке.

Не было бы никакого смысла это слушать, а тем более - писать очередной текст на эту тему, если бы не одна симптоматичная деталь, которая отражает весьма неприятный для нас идеологический момент. И тут время поплакать не о загнивающих Штатах, а о себе.

И момент этот - то, что ставят в вину Трампу наши, прости Господи, эксперты, политологи и журналисты, особенно в околовластных СМИ.



Они обвиняют его в том, что он (гад такой!) СТАВИТ ВО ГЛАВУ УГЛА ИНТЕРЕСЫ АМЕРИКИ. Подумать только: президент США вздумал заботиться о своей стране, а не о воспетом отдельными телеграм-каналами «человечестве общей судьбы»!

Этот упрёк раскрывается, например, в недавней статье на первой полосе Российской газеты:

«Его цель - американское доминирование. Но не в понимании "глобального лидерства" после холодной войны ... а буквально. Соединенные Штаты должны иметь возможность строить любые отношения так, чтобы они приносили им выгоду. ... И выгода понимается утилитарно - материальная. Связи, альянсы, институты, которые способствуют прибыткам США, надо пестовать и лелеять. Те, которые, напротив, требуют вложений, не нужны, от них надо избавляться. Лидерство в более сложном понимании - моральный авторитет, заделы на будущее, ответственность за решение мировых проблем - трампистов не интересует в принципе».



Тут можно задаться вопросом: что же это за «лидерство в более сложном понимании», которым (и это хорошо читается между строк) озабочены передовые страны во главе с Россией?

Видимо, это «ответственность за решение мировых проблем»: борьба с изменением климата, с бедностью в вечно и безуспешно «развивающихся» странах (вспомним недавно вплывшее соглашение по миграции и откровения тов. Васильева), списание долгов африканским бантустанам и безвозмездное содержание инфраструктуры в бантустанах постсоветских.

А главное - послушание международной бюрократии. Все же помнят наш недавний взнос в ВАДА и последовавшее возмущение тем, что американцы платить отказались?

Развивая тему, в другом материале РГ пропесочили президента Аргентины Милея. Но не за экстравагантные экономические идеи (бо́льшая часть, которых, кстати, так и не вышла за рамки предвыборных перформансов), а за то, что он, вслед за Трампом, вывел Аргентину из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. По мнению журналистов печатного органа Правительства РФ, это грозит его стране катастрофой и изоляцией, в которой «единственным его союзником по оспариванию парижских принципов станут США».

Ещё более сногсшибательно выглядит прозвучавшее в эфире одного из бесчисленных ток-шоу (к сожалению, не помню какого именно) обвинение, что Трамп опирается на «белых супрематистов», которые «практически нацисты». Хотя, что там ток-шоу: уже и Лавров заявил, что лозунг «Америка прежде всего» как-то подозрительно похож на те, которые бытовали в Рейхе.

Вот так, аргумент ad Hitlerum прилетел из неожиданного угла. Памятуя о сногсшибательном открытии Россотрудничества, по мнению которого Пушкин первым в нашей стране поднял вопрос расовой дискриминации, это начинает попахивать BLM и, в общем-то, дублирует позицию Демпартии. Постинаугурационная дискуссия вообще выявила неожиданно много точек соприкосновения официальной позиции России именно с этой партией.

Всё это наводит на неприятные мысли, одна из которых уже озвучена многими авторами: тяжеловато нам теперь будет позиционировать себя в качестве форпоста консервативных ценностей. Можно вспомнить пословицу про молодца среди овец, но не будем.

И Бог бы с ним, с позиционированием. Очерчиваемые сейчас нашими «говорящими головами« (в том числе через порицание Трампа) контуры «многополярного мира», сильно отличаются от того, что мы много лет себе представляли. И отличаются не в лучшую сторону.

В этом мире подлый Трамп коварно борется за интересы США, в то время как Россия и Китай высоко несут знамя климатической и санитарной ответственности, развивают искусственный интеллект и зелёную энергетику под чутким руководством ВОЗ, ООН, ВЭФ и прочего подобного. А пресловутые традиционные ценности сводятся к формуле «сам погибай, а уважаемых партнёров выручай, дабы не произошло пересмотра итогов Второй Мировой. Потому что если итоги пересмотрят, то это... это будет хуже всего».



Вам не кажется, что это всё — тот же самый глобализм, только в профиль и без радужных парадов?

Мне вот кажется. Получается, что многополярный мир, перефразируя классика, есть давосский глобализм минус гендерная повестка плюс цифровизация всей страны.



При этом надо понимать, что гендерная повестка обошла нас стороной, главным образом, просто потому, что субъективно неприятна отдельным людям в руководстве, а не потому, что российский народ её не приемлет. То есть он, конечно, не приемлет. Но он и с «пандемией» бороться не рвался, и к цифровизации относится с большим скепсисом, и уже не может слышать про братство и единство со Средней Азией, да только кто его спрашивал?