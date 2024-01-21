 

Трамп: безоговорочное лидерство


Дональд Трамп значительно опережает конкурентов на предстоящих 23 января праймериз в Нью-Гэмпшире. 


Согласно опросу Saint Anselm College, у бывшего президента 52% сторонников. У Никки Хейли 38%, у Рона Десантиса – 6%. Поскольку мандаты делегатов партсъезда получат только кандидаты, набравшие более 10%, все достанется Трампу и Хейли. При этом в розыгрыше только 22 мандата, Нью-Гэмпшир маленький штат. 


Если результаты голосования подтвердят данные опросов, мы можем увидеть «гонку преследования», в ходе которой Хейли будет пытаться догнать Трампа или хотя бы составить ему сильную оппозицию. 


Но в целом победа Трампа выглядит предрешенной, вопрос лишь в том, когда Десантис и Хейли снимут свои кандидатуры. Если этого не произойдет после Нью-Гэмпшира, следующим важным событием станут праймериз в Южной Каролине (24 февраля). Впрочем, еще до этой даты республиканское руководство начнет давить на оппозиционных Трампу кандидатов, чтобы они снялись с выборов. 


В этих условиях Хейли может продолжать гонку только, чтобы создать задел на 2028 год или получить обещание должности в администрации Трампа: если не вице-президента, то госсекретаря.

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APN.ru