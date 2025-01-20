Более 60% россиян равнодушны к Трампу, но 35% ждут улучшения отношений

По данным опроса ВЦИОМа, 61% россиян относятся к избранному американскому президенту Дональду Трампу равнодушно, 22% положительно, 11% отрицательно. Девять лет назад 46% россиян ждали от него улучшения российско-американских отношений, но быстро разочаровались. Тем не менее и сейчас 35% опрошенных ждут улучшения российско-американских отношений, а 45% полагают, что ничего не изменится. Лишь 7% считают, что отношения ещё ухудшатся.

31% россиян верят в то, что война на Украине завершится в течение полугода (как обещал Трамп), 51% полагают, что это не удастся.

41% опрошенных считают, что президентство Трампа никак не скажется на влиянии США в мире.



