 

Более 60% россиян равнодушны к Трампу, но 35% ждут улучшения отношений

По данным опроса ВЦИОМа, 61% россиян относятся к избранному американскому президенту Дональду Трампу равнодушно, 22% положительно, 11% отрицательно. Девять лет назад 46% россиян ждали от него улучшения российско-американских отношений, но быстро разочаровались. Тем не менее и сейчас 35% опрошенных ждут улучшения российско-американских отношений, а 45% полагают, что ничего не изменится. Лишь 7% считают, что отношения ещё ухудшатся. 
31% россиян верят в то, что война на Украине завершится в течение полугода (как обещал Трамп), 51% полагают, что это не удастся. 
41% опрошенных считают, что президентство Трампа никак не скажется на влиянии США в мире.

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APN.ru