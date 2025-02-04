В России уменьшился завоз семян из-за рубежа и подорожало топливо

Россия по итогам 2024 года сократила ввоз семян из-за рубежа почти в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Год назад Минсельхоз заявил, что объем импорта семян в РФ сократился в 2023-м почти на треть. Отмечалось, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве.

Согласно исследованию, проведенному селекционно-семеноводческой компанией «Русид», доля российских семян сои увеличилась с 43,5 процента в 2022 году до 50 процентов в прошлом. Использование отечественных семян подсолнечника выросло в указанный период почти вдвое — с 23 до 44 процентов.