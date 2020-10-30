Российская сахарная свёкла лучше импортной, но её всего 3%

По итогам посевной кампании 2020 года доля отечественной сахарной свёклы составила всего 3,05%. Впрочем, в 2019 году её было всего 0,6%.

В 2020 году для сравнения семян отечественной и иностранной селекции под сахарную свёклу было заложено около 630 демонстрационных площадок, и полученные результаты показали "стабильно высокую урожайность российских семян, лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определённых природно-климатических условиях", отметили в Минсельхозе.

Поэтому планируется, что в следующем, 2021-м году доля отечественной сахарной свёклы в посевах может увеличиться до 8%.

Напомним , что в этом году урожай сахарной свёклы оказался меньше ожидаемого, что весьма ощутимо сказалось на ценах на сахар.







