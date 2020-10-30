Российская сахарная свёкла лучше импортной, но её всего 3%
- 30.10.2020, 20:12,
- Новости
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По итогам посевной кампании 2020 года доля отечественной сахарной свёклы составила всего 3,05%. Впрочем, в 2019 году её было всего 0,6%.
В 2020 году для сравнения семян отечественной и иностранной селекции под сахарную свёклу было заложено около 630 демонстрационных площадок, и полученные результаты показали "стабильно высокую урожайность российских семян, лучшее качество продукции и максимальную эффективность в определённых природно-климатических условиях", отметили
в Минсельхозе.
Поэтому планируется, что в следующем, 2021-м году доля отечественной сахарной свёклы в посевах может увеличиться до 8%.
Напомним
, что в этом году урожай сахарной свёклы оказался меньше ожидаемого, что весьма ощутимо сказалось на ценах на сахар.