Ещё одна уроженка Таджикистана, получившая жилищный сертификат в Подмосковье, оказалась мошенницей

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в подмосковном Долгопрудном уроженка Таджикистана, которая получила от российского государства жилищный сертификат на 3.9 млн. рублей, ввела администрацию в заблуждение.

Следствием установлено, что жительница Долгопрудного в целях признания её семьи нуждающейся в жилом помещении, предоставила в администрацию, заведомо ложные сведения о том, что вместе с ней и ее детьми также проживает ее сестра с мужем, умышленно сокрыв сведения об их постоянном проживании в Турции.

Своими действия подозреваемая ввела в заблуждение сотрудников администрации и завладела свидетельством на получение соцвыплаты на сумму более 3 млн 900 тыс рублей.

По уголовному делу проведены допросы, обыск по месту жительства подозреваемой, в ходе которого изъяты сертификат, телефон, банковские карты и другие предметы, получены выписки движений по счетам.

