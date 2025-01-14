В Мытищах администрация подарила квартиру таджикам, мечтающим "умереть" и "порвать" за Таджикистан

В подмосковных Мытищах чиновники подарили квартиру семье многодетных таджиков - Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Глава Мытищ Юлия Купецкая особо отметила, что Самадова имеет высшее теологическое образование, и сделала вывод, что «поэтому духовное воспитание в семье очень развито». В комментариях под публикацией главы города жители возмутились решением администрации, которая предпочла мигрантов из Таджикистана русским семьям.

Телеграм-канал "Многонационал" выяснил, что Тахмина Самадова занимается бизнесом - "торгует контрафактной обувью", а также занимается "благотворительностью только для мусульман. Отправляет какие-то товары для таджиков в Таджикистан. Пролистали её страницу ни слова об СВО". Муж Рамазон Рахимов заявляет о готовности "умереть" и "порвать" за флаг Таджикистана.