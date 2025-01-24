 

Многодетная мать из Таджикистана,. получившая поддержку администрации Мытищ, оказалась мошенницей

 

В Мытищах задержана уроженка Таджикистана за мошенничество с субсидиями на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемая предоставила в администрацию Мытищ ложные сведения о доходах своего мужа, а также выписку из домовой книги, в которой содержалась информация о 13 людях, прописанных по месту их жительства. В том числе ее брата с двумя малолетними детьми, которые фактически проживают в Республике Таджикистан.

Её действия повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье. На основании этого им было выдано свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По нему возможно приобрести квартиру или построить дом на территории Московской области.

В рамках расследования были проведены обыски, изъяты документы и дорогостоящие телефоны (примерной стоимостью 120 и 140 тыс. рублей), запрошены выписки из банка по счетам супруга.

Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку исполнению должностными лицами своих обязанностей.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", речь идёт о той самой Тахмине Самадовой, которую активно защищала администрация Мытищ.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Мытищах администрация подарила квартиру таджикам, мечтающим "умереть" и "порвать" за Таджикистан
» Мэр Котовска обобрал жителей на 200 миллионов рублей
» Казначеев Дагестана уличили в махинациях на 2,4 млрд рублей
» В московском и дальневосточном офисах Минрегиона прошли обыски
» В компании "Интеко", "Банке Москвы" и домах руководства банка были проведены обыски по делу о мошенничестве
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

Приднестровье. Кто виноват и что будет?

«Почему» и «зачем» в тумане войны

«Почему» и «зачем» в тумане войны

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Маскировки и манипуляции Трампа под мнимые трансформации США: гегемон не будет изменять своей сущности.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Многодетная мать из Таджикистана,. получившая поддержку администрации Мытищ, оказалась мошенницей

  • 17:25
  • 272
Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

В Екатеринбурге мотоциклист сбил нарушившего ПДД нелегального мигранта, теперь его могут заставить содержать многочисленную семью погибшего

  • 12:34
  • 251

Чёрное население США быстрее всего увеличилось в "белых" штатах

  • 11:21
  • 212

Газа в Приднестровье осталось "на пару дней"

  • 10:45
  • 235

Депутат Буцкая считает, что СМИ не должны писать о цыганских детских свадьбах, полиция не нашла нарушений

  • 10:26
  • 523
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru