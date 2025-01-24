Многодетная мать из Таджикистана,. получившая поддержку администрации Мытищ, оказалась мошенницей

В Мытищах задержана уроженка Таджикистана за мошенничество с субсидиями на 24 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по статье 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, подозреваемая предоставила в администрацию Мытищ ложные сведения о доходах своего мужа, а также выписку из домовой книги, в которой содержалась информация о 13 людях, прописанных по месту их жительства. В том числе ее брата с двумя малолетними детьми, которые фактически проживают в Республике Таджикистан.

Её действия повлекли неправомерное предоставление её семье статуса малоимущих и нуждающихся в жилье. На основании этого им было выдано свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По нему возможно приобрести квартиру или построить дом на территории Московской области.

В рамках расследования были проведены обыски, изъяты документы и дорогостоящие телефоны (примерной стоимостью 120 и 140 тыс. рублей), запрошены выписки из банка по счетам супруга.

Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку исполнению должностными лицами своих обязанностей.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", речь идёт о той самой Тахмине Самадовой, которую активно защищала администрация Мытищ.