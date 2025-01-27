В Подмосковье нелегальные мигранты пытали 12-летнюю дочь раскалённым гаечным ключом

В подмосковной Лобне нелегальные мигранты пытали двенадцатилетнюю дочь раскалённым гаечным ключом. О произошедшем стало известно благодаря продавцу магазина, которому пожаловалась девочка: она рассказала, что травмы раскаленным металлическим ключом ей нанесли отец и мать. Медики зафиксировали у пострадавшей большое количество ожогов поясницы, рук и стоп. Девочка воспитывается в семье с пятью братьями и сестрами, они живут в частном доме. Отец девочки объяснил пытки тем, что таким образом он хотел наказать дочь за кражу банковской карты матери.

В Петербурге сотрудники МВД пресекли деятельность нескольких фирм, оформлявших фиктивные документы иностранцам. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, только в 2024 году они легализовали около девятисот мигрантов, получив с каждого 35-40 тыс. рублей. Предварительно установлено, что с 2023 года иностранцам и их работодателям предоставлялись услуги по оформлению фиктивных документов. В них указывали недостоверные сведения о местах трудоустройства и временного проживания мигрантов. При этом задействованные в криминальной схеме организации не исчисляли на граждан других государств налоги и социальные выплаты.

