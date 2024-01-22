 

Гражданину Таджикистана, который истязал и сбросил с пятого этажа свою дочь, дали семь лет

В Новосибирске приговорён к семи годам колонии строгого режима гражданин Таджикистана, который бил, истязал, душил свою дочь, а потом, произнося угрозы убийством, сбросил её с балкона пятого этажа. Девочка получила тяжёлые травмы. 
Ранее в Татарстане отец-азербайджанец забил до потери сознания беременную семнадцатилетнюю дочь, встречавшуюся с русским парнем (они собирались пожениться, как только ей исполнится 18), и утопил её, ещё живую, в реке Ик. За это убийство ему грозило до двадцати лет, но получил он семь
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