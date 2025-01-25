ВСУ атакуют российские регионы, в Херсонской области трое погибших

Украинцы обстреляли херсонский город Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования, известно минимум о троих погибших
, в городе сохраняется опасность из-за разбросанных мин и неразорвавшихся кассетных боеприпасов.
В Горловке, ДНР, украинским обстрелом ранены
три мирных жителя.
Украинские войска атаковали город Шебекино Белгородской области в то время, когда там с рабочей поездкой находился губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждены
жилые дома и автомобили. Также атаковано село Отрадное.