 

Чёрное население США быстрее всего увеличилось в "белых" штатах

Американский Исследовательский центр Пью публикует некоторые ключевые факты о чёрном населении США:
- С 2000 по 2023 год чёрное население США выросло на треть: с 36,2 млн до 48,3 млн.
- Быстрее всего чёрное население росло в исторически "белых" штатах, например, в Юте оно выросло на 89%.
- Из крупных городов чёрных больше всего в Нью-Йорке - 3,8 млн (в Вашингтоне - 1,8, в Чикаго - 1,7), но по доле населения - в Атланте: 37% жителей Атланты чёрные.
- Чёрное население США сравнительно молодое, в среднем - 32 с половиной года, это меньше, чем средний возраст не-чёрных американцев (39,2).
- Чёрные реже заключают браки, особенно женщины. 48% американских чёрных никогда не состояли в браке.
- Только 18% американских чёрных заключали браки с не-чёрными.


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