 

Белое население США — самое старое

Согласно анализу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), белое население США -- самое старое, его средний возраст составляет 43 года. Затем идут азиаты со средним возрастом 38 лет, чёрные (35 лет). Самым же молодым населением США являются латиносы (они учитываются отдельно от белых нелатиноамериканского происхождения), их средний возраст -- 29 лет.
 
В целом чёрное население США растёт, в 2019 году 46,8 млн американцев определяли себя как чёрных; в 2000 году их было 36,2 млн, то есть рост относительно цифры 2000 года на 29%. Белое население за это время выросло лишь на 13%. А вот азиатское и латиноамериканское население США за тот же срок увеличилось на 89% и 72% соответственно.
 
69% всей иммиграции в США сегодня совершается за счёт родственных связей. Лишь 14% приезжают в связи с поступлением на работу. 8% приезжают как беженцы. 

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APN.ru