 

В США число чернокожих с 2000 года выросло на 32%, в Китае население за 2023 год сократилось на 2 млн

По данным Исследовательского центра Пью, с 2000 по 2022 год чёрное население США выросло на 32% (с 36,2 млн до 47,9 млн), причём больше всего выросло чёрное население штатов, которые не были чёрными исторически; например, в Юте чёрных за этот период стало больше на 86%, на Гавайях и в Неваде -- на 57% и 56%. Впрочем, численно чёрных стало за это время гораздо больше и в Техасе (на миллион), во Флориде (на 745 тыс.), в Джорджии (на 595 тыс.). Чёрное население США относительно молодо, его средний возраст составляет 32,1 года, в то время как средний возраст по стране -- 38 лет. Однако чёрные реже вступают в брак: сейчас в браке состоят 32% чёрных американцев, при том что для нечёрных этот показатель составляет 53%. И только 17% состоящих в браке чёрных американцев имеют супруга (супругу) другой расы.
 
Население Китая за прошедший год уменьшилось на два миллиона человек, с самым низким уровнем рождаемости. Смерти, напротив, находятся на верхней отметке за полвека. 


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