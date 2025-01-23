В Астрахани цыгане сыграли свадьбу между детьми, депутат Госдумы призвала перестать уважать эти национальные традиции

«Мы же наказываем родителей не в цыганских семьях, в случае, если они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Почему здесь мы испытываем какие-то проблемы? Где уполномоченный по правам ребенка, который должен незамедлительно на эту ситуацию отреагировать? Мы осуждаем Ирак, который принял закон о возможности выдачи замуж девушек в девять лет, а под носом не видим, что у нас в стране то же самое происходит».