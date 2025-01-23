В Астрахани цыгане сыграли свадьбу между детьми, депутат Госдумы призвала перестать уважать эти национальные традиции

В Астрахани цыгане сыграли свадьбу между детьми 8 и 13 лет. Об отношении к этому событию правоохранительных органов не сообщается.
Однако депутат Госдумы Нина Останина призвала
"перестать испытывать робость перед национальными традициями, которые ставятся выше, чем российские законы". Она поинтересовалась, почему происходящее не привлекает внимания Агентства по делам национальностей, и обратила внимание на двойные стандарты:
«Мы же наказываем родителей не в цыганских семьях, в случае, если они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Почему здесь мы испытываем какие-то проблемы? Где уполномоченный по правам ребенка, который должен незамедлительно на эту ситуацию отреагировать? Мы осуждаем Ирак, который принял закон о возможности выдачи замуж девушек в девять лет, а под носом не видим, что у нас в стране то же самое происходит».
В Красногорске (ближнее Подмосковье) строители-мигранты заселились
в несданную вовремя квартиру вместе с ребёнком. Застройщик - компания ПИК - не смог дать ответа на вопрос, почему так произошло.
В подмосковном Орехове-Зуеве приезжий из Узбекистана насиловал
одиннадцатилетнюю дочь своей сожительницы.
В Южно-Сахалинске мигрант-таксист из Киргизии на высокой скорости сбил
женщину и девочку на пешеходном переходе. У обеих - травмы головы, у девочки также перелом бедра. Мигранту грозят максимум два года заключения.
В Приморье таксист из Узбекистана вёз девушку и подсадил "попутчика"-соотечественника. Как утверждает
девушка, попутчик совершал в отношении неё насильственные действия, а водитель только делал музыку погромче.