 

Мигранты напали на женщин в Петербурге и Подмосковье, жена Анатолия Грудистова записала обращение

В подмосковных Люберцах водитель-мигрант выгнал из автобуса женщину-инвалида, угрожая применить к ней насилие, за то, что она могла расплатиться за проезд только социальной картой.
В Петербурге мигрант-нелегал из Узбекистана изнасиловал женщину из Узбекистана, работавшую стажёркой в пекарне. 
В Петербурге мигрант из Азербайджана ночью залез в окно первого этажа и изнасиловал женщину. 
В подмосковном Одинцове заведено уголовное дело о халатности после того, как участники и ветераны боевых действий обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину, заявив, что в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство.
 
Жена Анатолия Грудистова Алёна записала обращение, рассказав о том, в каком тяжёлом положении находится она с двумя детьми, после того как посадили в тюрьму её мужа, который в 2019 году в Иванове заступился за русскую женщину, на которую напала толпа невменяемых азербайджанцев. Анатолий Грудистов выстрелил в толпу из легального травматического пистолета и попал в глаз одному из азербайджанцев (находившемуся в РФ нелегально), который от этого скончался. Изначально Грудистова обвинили в непредумышленном убийстве, но после вмешательства диаспоры переквалифицировали на умышленное. Второй состав присяжных, собранный, по свидетельству адвоката, с нарушениями, приговорил его к 8 годам заключения. После апелляции Грудистов получил семь лет и до сих пор находится в заключении. 
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