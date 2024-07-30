Мигранты напали на женщин в Петербурге и Подмосковье, жена Анатолия Грудистова записала обращение

В подмосковных Люберцах водитель-мигрант выгнал из автобуса
женщину-инвалида, угрожая применить к ней насилие, за то, что она могла расплатиться за проезд только социальной картой.
Жена Анатолия Грудистова Алёна записала обращение
, рассказав о том, в каком тяжёлом положении находится она с двумя детьми, после того как посадили в тюрьму её мужа, который в 2019 году в Иванове заступился за русскую женщину, на которую напала толпа невменяемых азербайджанцев. Анатолий Грудистов выстрелил в толпу из легального травматического пистолета и попал в глаз одному из азербайджанцев (находившемуся в РФ нелегально), который от этого скончался. Изначально Грудистова обвинили в непредумышленном убийстве, но после вмешательства диаспоры переквалифицировали на умышленное. Второй состав присяжных, собранный, по свидетельству адвоката, с нарушениями, приговорил его к 8 годам заключения. После апелляции Грудистов получил семь лет и до сих пор находится в заключении.