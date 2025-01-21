Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области появился французский спецназ

Супружеская пара ранена при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю в Белгородской области, мужчина в тяжёлом состоянии
. Из-за атаки ВСУ начался пожар в Шебекине
. Мужчина ранен
при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Ранен
мужчина в Ясных Зорях, ребёнок получил баротравму при отражении атаки средствами ПВО на Белгородский район.
В Кореневе Курской области ранен
мирный житель 1970 г.р.
Также ранена
мирная жительница в Новой Каховке (Херсонская область).
Администрация закрытого административно-территориального отделения (ЗАТО) Комаровский в Оренбургской области призвала жителей немедленно эвакуироваться
из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Украинские дроны атаковали Смоленск, загорелась кровля нескольких многоэтажных зданий, в одном здании горели шесть этажей.
О пострадавших не сообщается, но некоторые многоквартирные дома остались без света и воды
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Новое возгорание на нефтебазе
в Лискинском районе Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников.