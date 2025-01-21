 

Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области появился французский спецназ

Супружеская пара ранена при ударе украинского дрона по гражданскому автомобилю в Белгородской области, мужчина в тяжёлом состоянии. Из-за атаки ВСУ начался пожар в Шебекине. Мужчина ранен при атаке дрона на движущийся автомобиль в селе Новостроевка-Первая. Ранен мужчина в Ясных Зорях, ребёнок получил баротравму при отражении атаки средствами ПВО на Белгородский район.
В Кореневе Курской области ранен мирный житель 1970 г.р.
Также ранена мирная жительница в Новой Каховке (Херсонская область).
Администрация закрытого административно-территориального отделения (ЗАТО) Комаровский в Оренбургской области призвала жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Украинские дроны атаковали Смоленск, загорелась кровля нескольких многоэтажных зданий, в одном здании горели шесть этажей. О пострадавших не сообщается, но некоторые многоквартирные дома остались без света и воды.
Новое возгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников.
В запорожских Пологах нанесён удар по городскому водоканалу 
Бойцы французских сил специальных операций появились в Курской области.
 

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