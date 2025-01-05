Семилетний ребёнок ранен
при атаке ВСУ на Неклиновский район Ростовской области.
Ранен
мирный житель в селе Черемошное Белгородской области при атаке дрона ВСУ на сельхозтехнику.
Сообщается уже о четырёх журналистах, раненых
при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль на трассе Донецк - Горловка (в результате этого нападения погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов).
Предпринята попытка атаки украинского беспилотника на Нововоронежскую АЭС
. Также ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС
(удар пришёлся по крыше учебно-тренировочного центра).
ВСУ пытаются атаковать
в Курской области, штурмовая группа из двух танков и двенадцати бронированных машин с десантом выдвинулась в сторону хутора Бердин в Большесолдатском районе. И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн предостерегает
местных жителей от возвращения в серую зону.