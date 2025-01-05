 

Атака ВСУ в Курской области; в Ростовской области ранен ребёнок; сообщается о 4 раненых журналистах

Семилетний ребёнок ранен при атаке ВСУ на Неклиновский район Ростовской области.
Ранен мирный житель в селе Черемошное Белгородской области при атаке дрона ВСУ на сельхозтехнику.
Сообщается уже о четырёх журналистах, раненых при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль на трассе Донецк - Горловка (в результате этого нападения погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов).
 
Предпринята попытка атаки украинского беспилотника на Нововоронежскую АЭС. Также ВСУ атаковали дроном Запорожскую АЭС (удар пришёлся по крыше учебно-тренировочного центра). 
ВСУ пытаются атаковать в Курской области, штурмовая группа из двух танков и двенадцати бронированных машин с десантом выдвинулась в сторону хутора Бердин в Большесолдатском районе. И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн предостерегает местных жителей от возвращения в серую зону.
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