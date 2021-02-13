 

Половина опрошенных россиян положительно относятся к служебным романам

 

49% россиян положительно относятся к служебным романам, говорится в результатах исследования сервиса "Работа.ру".

При этом 44% из них уточнили, что отношения не должны мешать работе:

"Большинство россиян (60%) уверены, что найдут компромисс, если столкнутся с таким выбором. 30% опрошенных пожертвует отношениями. Только 10% выберут любимого человека, а не работу. 51% участников исследования негативно оценивают романы на работе. 30% из них отметили, что на работе нужно заниматься только своими обязанностями, а 21% указали на негативные последствия отношений в рабочем коллективе".


Главная проблема романа с коллегой, по мнению жителей России, в том, что домашние конфликты будут сказываться на рабочем процессе, и наоборот --  так ответили 50% опрошенных. Участники исследования меньше боятся конфликтов с руководством (20%) или увольнения (15%) из-за отношений на рабочем месте, но зато опасаются сплетен коллег (43%). Лишь 12% респондентов ответили, что служебные романы ничем не опасны.


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APN.ru