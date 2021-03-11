Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

По данным ВЦИОМа, воссоединение Крыма с Россией спустя семь лет положительно оценивают 81% россиян, отрицательно к событиям 2014 года относятся 13%:

"81% россиян заявили о том, что они положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, при этом 46% - безусловно положительно. Об отрицательных оценках говорят всего 13% россиян. При этом, когда мы оцениваем, собственно, решения о принятии Крыма в состав РФ, то уровень положительной оценки повышается: 86% россиян заявили о том, что РФ правильно поступила, приняв Крым в состав РФ. Об отрицательных оценках заявляет всего 10% россиян".

Ключевым моментом в воссоединении Крыма люди считают восстановление исторической справедливости: при ответе на открытый вопрос "Почему вы считаете, что Россия правильно поступила, приняв Крым в состав России?" 40% россиян заявили о том, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было исторически оправданно.

63% опрошенных россиян испытывают гордость и восхищение событиями, которые произошли на полуострове семь лет назад; о негативных эмоциях, таких как разочарование и осуждение, заявили всего 7% россиян; 27% заявили, что не испытывают по отношению к данной теме эмоций.

