 

Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

 

По данным ВЦИОМа, воссоединение Крыма с Россией спустя семь лет положительно оценивают 81% россиян, отрицательно к событиям 2014 года относятся 13%: 

"81% россиян заявили о том, что они положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией, при этом 46% - безусловно положительно. Об отрицательных оценках говорят всего 13% россиян. При этом, когда мы оцениваем, собственно, решения о принятии Крыма в состав РФ, то уровень положительной оценки повышается: 86% россиян заявили о том, что РФ правильно поступила, приняв Крым в состав РФ. Об отрицательных оценках заявляет всего 10% россиян".

Ключевым моментом в воссоединении Крыма люди считают восстановление исторической справедливости: при ответе на открытый вопрос "Почему вы считаете, что Россия правильно поступила, приняв Крым в состав России?" 40% россиян заявили о том, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было исторически оправданно.

63% опрошенных россиян испытывают гордость и восхищение событиями, которые произошли на полуострове семь лет назад; о негативных эмоциях, таких как разочарование и осуждение, заявили всего 7% россиян; 27% заявили, что не испытывают по отношению к данной теме эмоций.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 62% россиян хотели бы отзывать персональные данные из интернета
» 64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе
» 77% россиян не хотят, чтобы их чипировали
» Пенсии россиян потрачены на Крым
» В Севастополе проведут референдум о вхождении в состав России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Беззащитная Европа: \

Беззащитная Европа: "новый старый" коронавирус

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За прошедший год человечество произвело гораздо больше пластикового мусора

  • 23:13
  • 209

Более 50% россиян уверены, что не могут защитить свои данные в интернете

  • 22:49
  • 193

Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

  • 21:26
  • 247

Эксперт заявил, что треть россиян могла быть невосприимчива к ковиду ещё до пандемии

  • 21:17
  • 238

Хакеры взломали 150 000 камер видеонаблюдения по всему миру

  • 19:54
  • 263

Россия - это мы

  • 13:08
  • 957
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru