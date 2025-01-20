Обстреляна школа в Херсонской области, есть погибшие и множество раненых. Также много раненых при атаках на Горловку

Украинцы ударили кассетными боеприпасами по селу Бехтеры в Херсонской области, два прилёта пришлись возле школы, куда шли дети и учителя. Сообщается о двоих погибших. Три человека в очень тяжёлом состоянии, в том числе девочка 2008 г.р. Известно уже о 23 раненых, среди них четверо детей. Также погибла женщина и ранен мужчина в результате обстрела Каховки Херсонской области.
Девять мирных жителей ранены
в результате обстрела украинцами центра Горловки. Затем появилась информация о попадании снаряда рядом с больницей в Горловке, в результате чего ранены восемь человек
.
В Запорожской области участились обстрелы Васильевки, в том числе нанесены удары по двухэтажному многоквартирному дому и зданию суда. Есть погибший
. Затем мирный житель 1961 г.р. погиб
и его жена ранена при обстреле села Верхняя Криница.
Мирная жительница ранена
при сбросе боеприпаса на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородской области, в Шебекине обстрелом повреждены шесть частных домов. Ранен
водитель "Камаза" в Красной Яруге; за сутки в Белгородской области атаковано больше 20 населённых пунктов.
В Курской области в результате атак со стороны Украины за несколько дней
повреждены 93 частных дома и 21 многоквартирный. До девяти
выросло число замученных украинцами местных жителей, найденных в Русском Поречном.
Украинские дроны атаковали промышленные предприятия в Казани - в частности, вертолётный завод. Обломки одного из беспилотников упали на жилой дом и припаркованные машины в Казани. Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска прекращали работу.
Также обломки беспилотника упали на территорию предприятия в Калуге, начался пожар
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Пятые сутки горит нефтебаза
под Воронежем, интенсивность горения снизилась.