Обстреляна школа в Херсонской области, есть погибшие и множество раненых. Также много раненых при атаках на Горловку

Украинцы ударили кассетными боеприпасами по селу Бехтеры в Херсонской области, два прилёта пришлись возле школы, куда шли дети и учителя.

Три человека в очень тяжёлом состоянии , в том числе девочка 2008 г.р. Известно уже о 23 раненых , среди них четверо детей. Также погибла женщина и ранен мужчина в результате обстрела Каховки Херсонской области.