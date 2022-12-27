Подмосковье заняло первое место в РФ по уровню преступности мигрантов

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В нынешнем году Московская область заняла первое место в РФ по уровню преступности мигрантов: 72 на сто тысяч жителей.

"В текущем году, по данным МВД России, число расследованных правоохранительными органами области преступлений мигрантов увеличилось на 9% и составило более пяти тысяч, из них четверть - это тяжкие и особо тяжкие деяния", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Количество преступлений гастарбайтеров возросло на треть. По уровню миграционной преступности Санкт-Петербург занимает третье место в Российской Федерации. Так, по данным МВД России, на начало декабря 2022 года правоохранительными органами города расследовано почти три тысячи преступлений, совершенных мигрантами, из которых каждое четвертое - тяжкое или особо тяжкое".


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APN.ru