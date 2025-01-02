Наиболее вопиющие случаи происходили в пригородах Манчестера, Бирмингема и Шеффилда – Ротереме, Рочдейле и Телфорде. В Ротереме было не менее 1500 эпизодов, в Телфорде — 1000, а в Рочдейле — почти 500. Журналист Эндрю Норфолк был первым, кто привлек внимание к скандалу, написав о том, как девочки в возрасте 12 лет делали аборты из-за насилия, а одна девочка, которой было всего 13 лет, была изнасилована более 50 раз. Отца одной из жертв арестовали полицейские вместо преступников за нарушение общественного порядка. Полиция отказалась противодействовать преступникам из-за того, что люди могут начать протесты против банд пакистанцев, а на преступления не обращали внимания десятилетиями.

Ученые Киш Бхатти-Синклер и Чарльз Сатклифф опубликовали работу, в которой были рассмотрены 73 суда в 44 городах и 498 обвиняемых. Анализируя имена подсудимых, они обнаружили, что 83% групповых насильников были мусульманами.





Британские СМИ в основном замалчивают информацию о процессе: "Таймс" отказалась его освещать, "Гардиан" назвала "расистами" тех, кто привлекал внимание к происхождению насильников.Преступники-пакистанцы противопоставляли «хороших и чистых» мусульманских девушек белым девушкам и уверяли, что белые «заслуживают изнасилования».В декабре официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Россия готова рассмотреть упрощение въезда граждан Пакистана".