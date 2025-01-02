 

В Британии судебный процесс над множеством пакистанцев-педофилов, Швеция не может интегрировать мигрантов

Телеграм-канал "Многонационал" рассказывает о судебном процессе над пакистанцами-педофилами в Британии. В процессе около пятисот фигурантов, "в разных городах Англии они устроили себе гаремы из сотен 11-15 летних британских девочек. Их накачивали алкоголем и наркотиками, они подвергались массовым изнасилованиям".
Британские СМИ в основном замалчивают информацию о процессе: "Таймс" отказалась его освещать, "Гардиан" назвала "расистами" тех, кто привлекал внимание к происхождению насильников. 
Наиболее вопиющие случаи происходили в пригородах Манчестера, Бирмингема и Шеффилда – Ротереме, Рочдейле и Телфорде. В Ротереме было не менее 1500 эпизодов, в Телфорде — 1000, а в Рочдейле — почти 500. Журналист Эндрю Норфолк был первым, кто привлек внимание к скандалу, написав о том, как девочки в возрасте 12 лет делали аборты из-за насилия, а одна девочка, которой было всего 13 лет, была изнасилована более 50 раз. Отца одной из жертв арестовали полицейские вместо преступников за нарушение общественного порядка. Полиция отказалась противодействовать преступникам из-за того, что люди могут начать протесты против банд пакистанцев, а на преступления не обращали внимания десятилетиями.
Ученые Киш Бхатти-Синклер и Чарльз Сатклифф опубликовали работу, в которой были рассмотрены 73 суда в 44 городах и 498 обвиняемых. Анализируя имена подсудимых, они обнаружили, что 83% групповых насильников были мусульманами.


Преступники-пакистанцы противопоставляли «хороших и чистых» мусульманских девушек белым девушкам и уверяли, что белые «заслуживают изнасилования».
В декабре официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Россия готова рассмотреть упрощение въезда граждан Пакистана".
 
Также известно, что Швеция, которая десять лет назад гордилась своей мигрантоприимчивостью (в 2015 году приняты 163 000 "беженцев") и поощряла "культурное разнообразие", помогая "беженцам" сохранять свои языки и традиции, теперь резко сократила количество принимаемых мигрантов. Шведский министр по миграции Йохан Фоссел заявил, что это не потому, что в Швеции больше не сочувствуют мигрантам или не могут их профинансировать, а потому, что интегрировать их в массовых количествах не представляется возможным. В стране разворачивается бурная деятельность криминальных банд, причём к заказным убийствам и взрывам привлекаются дети, даже одиннадцатилетние. 
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