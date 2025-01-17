Администрация Байдена вложила $1,5 млрд в производство дронов на Украине; продолжается горение нефтебаз под Саратовом и Воронежем

Третий день продолжается борьба с огнём
на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области (пожар начался после атаки украинских беспилотников 15 января).
Четвёртый день продолжается тушение пожара
на нефтебазе в Энгельсе Саратовской области (начался после атаки украинских беспилотников 14 января).
Администрация действующего президента США Джо Байдена в сентябре 2024 года тайно профинансировала производство дронов
на Украине на 1,5 миллиарда долларов с целью "революционного изменения методов ведения борьбы", пишет "Нью-Йорк Таймс".
Пять человек ранены
17 января в Горловке, ДНР, в результате обстрелов ВСУ.