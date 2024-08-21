 

Массовые атаки дронов на Брянскую область и Подмосковье, в Пролетарске жители покидают дома

23 украинских дрона сбиты над Брянской областью. 11 дронов ВСУ перехвачены над Подмосковьем. В Пролетарске Ростовской области жители покидают свои дома из-за продолжающегося четвёртые сутки сильнейшего пожара на нефтебазе, начавшегося из-за атаки беспилотников ВСУ. «Все сейчас на панике, учитывая, что ветер разворачивается в сторону жилых зон и спокойно может перенести огонь на большое расстояние», — сказала местная жительница.
В Курской области подтверждена смерть 31 мирного жителя из-за наступления ВСУ (ранее говорилось о 17).
В Новой Таволжанке Белгородской области из-за очередного украинского обстрела сгорел двухквартирный жилой дом, ещё один повреждён.
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APN.ru