Ломка мира начнётся после инаугурации

Необходимо признать, что Трамп, по сути своей, стал полигоном для тестирования мирового социума, в том числе россиян, на некие обостренные позитивные ожидания мира. Мир в таком тревожном состоянии ожиданий улучшения не был никогда.





Переживания мира вокруг Трампа сродни с феноменом и переживаниями Нового Года, который, как известно состоит главным образом из предвкушения и самой встречи (прихода) Нового года. Новый год приходит и уходит, а мир остаётся с теми же проблемами. С Трампом тоже самое. Люди начинают глубоко осознавать, что это была всего лишь психологическая защитная реакция, усугубившаяся в большей степени в 2024 году, в силу того, что появился Трамп как маг, как волшебник, как спаситель с лёгкими рецептами. Увы, человечество никогда не сможет ответить на вопрос о том, почему оно способно на такой жизнеутверждающий самообман и иллюзионизм, так как это и есть Сущность Человека ( см. Р. Р. Гарифуллин, Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция, Мари Эл, 1997, 400 с.)





Поэтому все ожидания, настроения, защитные реакции, желания забыться и войти в некий сон, были в 2024 году направлены не только на Новый год, но и на Трампа. Вот такой подарок получился: два в одном! Новый год в комплекте с Трампом. Итак, Новый год прошёл, Рождество прошло, а теперь остался Трамп со со своей инаугурацией 20 января. А потом придёт уже полная постпраздничная абстиненция, в которой, по-видимому, внезапно исчезнут все ожидания позитивного и наступит традиционная депрессия человечества. И кто будет Главным Психиатром этой Депрессии Человечества? Кто опять одурманит человечество быстрыми обещаниями лучшей жизни? Кто будет после Трампа?

Человечество нуждается не только в новогодних Дедах Морозах, но и в ежедневных, причём в течении года. При этом необходимо отметить, что всё, что вокруг Трампа, уже погрузилось в супер-домыслятину невиданных масштабов. Скоро в мире сформируется Тошнота на ожидания, связанные с Трампом. Впрочем, тошнота - это глубинный процесс, согласно философии Сартра. Лишь бы эта рвота как праздничный салют не испражнилась 20 января, то есть, в день инаугурации президента США.





Необходимо признать, что о перспективах экономического и политического выживания России в условиях коварного буллинга США с использованием американского военного плацдарма (Украины), можно будет говорить только при появлении военно-политической уязвимости США. Именно эта уязвимость должна стать главной целью ключевых проектов России. В противном случае о перспективах России говорить бессмысленно, так как США сделают всё, чтобы разрушить Россию экономически, политически, и военно-политически.





Кроме того, весьма актуальной является проблема того, на кого лучше работает время: на Россию или на США? Здесь есть аспект, связанный с тем, кому выгоднее сейчас передышка и прекращение военных действий на Украине. История обманов и манипуляций США показывает, что это передышка будет работать на США настолько, что военный американский плацдарм (Украина) усилит свой потенциал и позиции. Этого допускать Россия не должна!





С другой стороны, согласно философии и онтологии время работает на те системы, которые находятся при сути происходящего, связаны с сущностью происходящего.

Симуляционная и искусственная система США искусственна и далека от Сущего и Сущности. И время у США осталось немного. Иначе США станут опасными сами для себя в силу закономерностей культуры катастрофы. Может начаться разрушающая США стихийность. Она может захлестнуть и весь мир.





Таким образом, необходим мощный и сильный проект усиления уязвимости США. Только это условие может стать основанием для трансформации паразитической внешнеполитической и внешнеэкономической глобализации Время будет работать на Россию только при усилении уязвимости США.





Постепенно заканчиваются виртуальные мировые спектакли Трампа, которые наслушался весь мир. Всё это никакого отношения не имеет к реальному миру. Но в эпоху постмодернизма часто виртуальность реальнее реальности.





«Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую, политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные. И тем не менее», — написал недавно в своём телеграм-канале Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, Трамп, еще не став новым президентом США, одержал несколько важных виртуальных побед. Зампред совбеза РФ подчеркнул, что он сформировал «повестку дня космического масштаба». «И неважно, что ничего из названного ни сегодня, ни завтра не случится, а обзывалки для глуповатой европейской обслуги забудутся через неделю.





Важно другое: последняя декада пребывания маразматика в овальном кабинете идёт по сценарию оранжевого кудесника Трампа. Короче, компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе», — написал Медведев.





Вот мои замечания на этот счёт.

1. В политической психологии очень важно схватить сущность происходящего, благодаря правильно обозначенным ролям, которые играют политические лидеры. Оранжевый кудесник Трамп и маразматик Байден - об этом были уже написаны мои прошлые статьи.

2. Постепенно заканчиваются виртуальные мировые спектакли Трампа, которых наслушался весь мир. Всё это никакого отношения не имеет к реальному миру. Но в эпоху постмодернизма часто виртуальность реальнее реальности. Поэтому мощные трамповские симулякры принесли ему уже прибыли. Экономическим аналитикам ещё предстоит это оценить.

3. Мир должен готовиться к тому, что он близко подходит к пропасти между словесным пузырем Трампа и реальным миром. Ломка мира начнётся после инаугурации. Мир скоро вернётся в реальность из шоуменских трамповских сказок и симулякров. И Россия должна это объективно осознавать и что-то предпринимать.

Кроме того, весьма актуальной является проблема того, на кого лучше работает время: на Россию или на США? Здесь есть аспект, связанный с тем, кому выгоднее сейчас передышка и прекращение военных действий на Украине?





История обманов и манипуляций США показывает, что это передышка будет работать на США настолько, что военный американский плацдарм (Украина) усилит свой потенциал и позиции. Этого допускать Россия не должна!





С другой стороны, согласно философии и онтологии время работает на те системы, которые находятся при сути происходящего, связаны с сущностью происходящего.

Симуляционная и искусственная система США искусственна и далека от Сущего и Сущности. И время у США осталось немного. Иначе США станут опасными сами для себя в силу закономерностей культуры катастрофы. Может начаться разрушающая США стихийность. Она может захлестнуть и весь мир.





В эпоху постмодернизма многие Сущности извращены, в том числе и сущность фашизма. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что фашизм в настоящее время — это третья политическая сила в Европе. Об этом сообщаетТАСС. «Автократические режимы продвигаются вперед. Фашизм, который, как мы думали, мы оставили позади, является третьей политической силой в Европе», — сказал Санчес. По его словам, в их главе стоит «самый богатый человек планеты». «Международные крайне правые <…> во главе в этом случае с самым богатым человеком планеты открыто нападают на наши институты, <…> открыто призывают поддержать наследников нацизма в Германии на следующих выборах, которые пройдут в главной экономической стране еврозоны», — заявил он.





Верховный кассационный суд Италии в январе прошлого годасообщило том, что римское приветствие, которое в том числе использовалось в фашистской Германии, допустимо на памятных мероприятиях. Это решение связано с событиями 2016 года, когда несколько участников в ходе памятной демонстрации исполнили этот жест — их осудили по обвинению в попытке реабилитации фашизма, но они подали апелляцию.





Вот мои критические замечания на этот счёт:

1. В эпоху постмодернизма многие Сущности извращены, в том числе и сущность фашизма. Этому способствует и то, что пришло новое поколение, которое воистину не знает, что такое истинный фашизм. Не знает того, какой народ в мире больше всего стал жертвой фашизма Гитлера. Не знает того, преимущественно кровью какого народа, был побеждён фашизм.

2. Так устроена память, так устроен прагматический мир Запада и Гегемона, который пригрел после советской победы над фашизмом, многих фашистов, которые вольготно и комфортно дожили свои годы в США, Европе и в других странах.

3. Гегемон и Запад умудрились разработать технологии таких извращений, которые в настоящее время позволяют по иному объяснять прошлое. И в этом беда и катастрофа человечества!

4. Нужно помнить, что ключевым источником фашизма является феномен глобальной экспансии. История показывает, что источником глобальной наполеоновской и гитлеровской эспансии была Европа, которая сформировала англосаксонские США, которые сформировали условия для новой замаскированной и окультуренной экспансии США на мир, внедряемой с помощью инструментов гегемонистической и глобальной экономики, подкрепляемой разрастающимся НАТО. И не стоит эту проблему путать и мутить с современными внутриполитическими и внутри-экономическими проблемами различных развивающихся международных субъектов.





Будет ли Россия спасать Гренландию?





«Дании следует обратиться за помощью к России в случае, если США захватят Гренландию». Об этом в соцсети X написал депутат датской Социалистической народной партии Карстен Хенге. «В случае крайней эскалации и напряженности нам будет необходимо обратиться к России для решения этой проблемы. Я уверен, что наша просьба будет услышана. <…> Это невыгодно как для нас, так и для России», — передает его слова «Вести». Спустя два часа политик удалил пост. Позднее он изменил свое мнение, отказавшись от обращения за помощью к России.





Ранее газета Politico писала, что Дания не сможет противостоять возможному присоединению Гренландии к США военным путем, т. к. пожертвовала свои запасы оружия вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом, по мнению источников издания, подаренная военная техника вряд ли могла помочь Гренландии защититься от вторжения США.





Ранее, 23 декабря, новый президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону стратегически необходимо контролировать Гренландию. Трамп уже во время первого президентского срока говорил о намерениях присоединить её. Тогда речь шла о покупке Гренландии, Дании предлагалось $600 млн ежегодно за передачу автономии острова в бессрочное владение. В МИД автономной территории в ответ на это сказали, что Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества.





Накануне стало известно, что власти Дании связались с командой Трампа и подчеркнули, что готовы обсудить усиление военного присутствия Америки в Гренландии, чтобы он не претендовал на остров. По данным источников, в сообщениях, переданных команде Трампа, датское правительство ясно дало понять, что Гренландия не продаётся, но при этом готова обсудить любой другой запрос США, касающийся острова.





Вот мои замечания этот счёт:

И так всегда в истории: Россия своей кровью должна опять спасать планету от мировой экспансии. Только оправились от гитлеровский экспансии, а теперь пришла глобальная окультуренная замаскированная экспансия США, и она коварнее так как является основанием культуры катастрофы.





США, в отличии от фашистской Германии, пошли другим путем - путём экономической виртуально-но-информационной экспансии Туфты, подкрепленной экспансионистскими реальными военными и иными высоким технологиями ( НАТО).





Но сущность экспансии не изменилась. США, в конце концов работают и планируют работать в один свой карман, паразитируя на ресурсах всего мира. Гитлер бы похвалил гегемон и наверное от зависти к США в гробу переворачивается. Трестирующие и поднимающие рейтинг инфопробросы американских СМИ.





Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет встретиться с ним, поэтому стороны начали подготовку к этому. Вместе с тем сроки и формат он называть не стал. Слова Трампа приводит агентство Reuters. «Он (Путин — прим. ред.) хочет встретиться. Мы занимаемся организацией», — сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго. Он добавил, что нужно положить конец конфликту на Украине.





Кроме того, Трамп ответил на вопрос о возможной трехсторонней встрече между ним, Путиным и председателем КНР и Си Цзиньпином. По его словам, это будет определено позднее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не получал подобных запросов от команды господина Трампа, а также предложил дождаться инаугурации избранного главы Белого дома.





В начале недели Трамп говорил, что надеется урегулировать украинский конфликт за полгода. Выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго, он также признался, что может понять «чувства» России, которая выступает против вступления Киева в НАТО. Также появилась информация, что команда Трампа пересматривает свои взгляды на завершение конфликта на Украине. Это связано с тем, что она боится повторения ошибок США в Афганистане.







