 

Британцы чаще всего хотят стать ютуберами, американцы - бортпроводниками, а индусы - диджеями

Британская газета "Дейли Мейл" опубликовала карту мира, отражающую самые предпочтительные профессии для каждой страны (на основе наиболее частых поисковых запросов). Россия и Белоруссия не попали в этот обзор, но на Украине самый частый запрос касался профессии адвоката, а в Турции - наоборот, прокурора. В Британии (кроме Уэльса, где победили парамедики) наиболее частотный запрос касался того, как стать ютубером, в США - бортпроводником, в Индии, Австралии и Канаде - диджеем. В Италии люди хотели стать фитнес-тренерами, в Австрии и Аргентине - актёрами, в Польше - полицейскими, в Болгарии - таксистами, в Швеции - архитекторами, в Чехии и Словакии - пилотами, в Чили - пожарными, а в Норвегии - электриками. Популярной по всему миру оказалась профессия юриста: её выбрали во Франции и в Испании, в Китае, в Мексике, в Саудовской Аравии, Швейцарии, Марокко, Алжире, Бразилии и множестве других стран.
В африканских странах, за исключением севера, люди часто хотят стать блогерами, создателями контента и предпринимателями.  
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