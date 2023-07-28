50% американцев считают Китай главной угрозой США, Россию -- 17%

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В открытом опросе (т.е. без заранее предложенных ответов) Исследовательского центра Пью 50% американцев ответили, что считают Китай главной угрозой для США, 17% назвали РФ, 2% -- Северную Корею, 2% -- США, 24% отказались отвечать.
В 2019-м году РФ и Китай делили первое место главной угрозы, в 2014-м году на первом месте была Россия, в 2007 году -- Иран.
Наиболее часто Россию склонны считать угрозой "либеральные демократы", наиболее редко -- консервативные республиканцы.
Также опубликованы данные глобального опроса по поводу Китая: самый отрицательный взгляд на эту страну отмечается в Японии и Австралии (по 87%), Швеции (85%) и США (83%). За последние годы отрицательное отношение к Китаю выросло во многих странах, но в особенности в Индии, Бразилии, Польше, Мексике, Аргентине, Канаде и Южной Африке. 


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APN.ru