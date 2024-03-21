Выпускники на экзаменах по русскому языку смогут ссылаться на аниме; искусственный интеллект пишет научные статьи

"Экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого. Участник экзамена для подтверждения выдвинутого тезиса в том числе может оперировать содержанием кинофильмов, произведениями на основе современных видов графического представления информации (компьютерная игра, аниме, манга, комикс и др.), которые являются частью социокультурного опыта человека в целом и конкретных старшеклассников". "В 2024 году в задание [сочинение-рассуждение - ИФ] было включено новое требование - для обоснования своего отношения к выявленной экзаменуемым позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста включить пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт".

Американские учёные проанализировали использование искусственного интеллекта (ИИ) своими коллегами при написании научных статей для различных конференций. Учёные отметили, что их коллеги стали чаще использовать ИИ в исследованиях, однако не все указывают на это. В числе признаков статьи, написанной с помощью ИИ, отмечается, например, частое использование прилагательных «похвальный», «инновационный» и «всеобъемлющий». Текстов, в которых отмечается "существенное изменение с помощью больших языковых моделей", -- до 17%.

Также авторы отметили, что учёные чаще использовали ИИ, если спешили сдать научную работу — за три дня или меньше до крайнего срока. Исследователи заявили, что научное сообщество должно действовать прозрачнее при использовании ИИ.