 

Создан стреляющий робот, которым может управлять Чат GPT

 

Инженер под ником STS 3D создал вооружённого робота, который управляется Чатом GPT. Специалист собрал робота-турель, оснащённого винтовкой. Судя по опубликованным в соцсетях видео, робот, которым управляет чат-бот, может самостоятельно наводиться на цель и стрелять. В ролике инженер сообщил роботу, что его атаковали, и попросил устройство «отреагировать соответственно». Тогда робот расстрелял мишени холостыми патронами.

Создатель Чата GPT — компания OpenAI — заблокировала аккаунт разработчика, заявив, что политика использования Чата GPT запрещает применять его «для разработки или применения оружия или для автоматизации определённых систем, которые могут повлиять на безопасность».

В то же время на "Реддите" ролик с демонстрацией возможностей робота собрал почти 10 тысяч одобрений, хотя некоторые пользователи замечали, что это плохая идея и что придёт момент, когда робот поймёт, что может обходиться без человека.


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APN.ru