В американской армии представили четвероногого робота-убийцу

Четвероногого робота-убийцу, вооружённого 6,5-миллиметровой снайперской винтовкой, представили на выставке-ярмарке Американской армии (US Army trade show).

Робот способен точно поражать заданную цель на расстоянии 1200 метров. Роботом можно командовать удалённо, отдавая приказы перезарядить винтовку и открыть огонь. Пока не раскрывается, насколько дорого стоит такое новое вооружение.

Отмечено, что "робот-собака" похож на аналогичное убийственное создание из эпизода сериала "Чёрное зеркало" под названием "Металлист" (Metalhead) 2017 года.