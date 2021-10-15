В американской армии представили четвероногого робота-убийцу

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Четвероногого робота-убийцу, вооружённого 6,5-миллиметровой снайперской винтовкой, представили на выставке-ярмарке Американской армии (US Army trade show).
Робот способен точно поражать заданную цель на расстоянии 1200 метров. Роботом можно командовать удалённо, отдавая приказы перезарядить винтовку и открыть огонь. Пока не раскрывается, насколько дорого стоит такое новое вооружение. 
Отмечено, что "робот-собака" похож на аналогичное убийственное создание из эпизода сериала "Чёрное зеркало" под названием "Металлист" (Metalhead) 2017 года. 
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APN.ru