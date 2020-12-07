Робот-пылесос запоминает то, что вы при нём говорите или слушаете

Сингапурские ученые проверили, как именно домашний робот-пылесос можно использовать для записи частных разговоров.

Чтобы ориентироваться в квартире во время уборки и не натыкаться на мебель, роботы-пылесосы используют датчики на основе так называемых лидаров. Эти устройства могут с помощью лазеров вычислять расстояние до разных объектов и выстраивать карту местности. Однако кроме расстояния лидар может считывать и иную информацию – например, если луч лазера "ощупывает" вибрирующий предмет, у него в памяти оказываются все амплитуды его колебаний. Если таким предметом окажется мембрана динамика, то по данным в лидаре – а значит, и в роботе-пылесосе – можно восстановить, что проигрывал динамик. Подобные мембраны бывают довольно чувствительны и могут вибрировать даже тогда, когда рядом с ними просто кто-то говорит.

Ученые из Национального университета Сингапура решили проверить эту гипотезу: можно ли по таким данным узнать, что именно говорил человек в присутствии робота-пылесоса. Они собрали около девятнадцати часов записи, а затем с помощью специальной программы и алгоритмов искусственного интеллекта расшифровали полученную информацию с точностью до 90%. Теоретически, с помощью этой информации хакеры могут обокрасть владельца робота-пылесоса или узнать важную информацию о его взглядах и частной жизни.

В связи с этим учёные посоветовали пользователям не подключать эти устройства к интернету, а производителям лидаров рекомендовали скорректировать их работу.