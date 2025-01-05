 

Трамп vs. Британия

Заявления Дональда Трампа о намерении купить Гренландию у Дании, а также присоединить Канаду и Мексику вызвали ехидные комментарии наблюдателей.

 

Однако если Трамп намерен сделать Америку «великой снова», он может воспользоваться опытом Рональда Рейгана. А тот в начале 80-х, готовясь к противостоянию с Советским Союзом, нанес удары прежде всего по Великобритании. Американские войска оккупировали Гренаду, где королевой работала Елизавета II и продолжал действовать институт британского генерал-губернатора (1983). США явно стояли за попыткой Аргентины захватить принадлежащие Британии Фолклендские острова (1982).

 

Наконец, именно в 80-х Британию вынудили признать суверенитет своих крупнейших владений. Были приняты Акт о Канаде (1982), Акт об Австралии (1986), Конституционный Акт Новой Зеландии (1986). Все акты лишали британский парламент права принимать законы в отношении перечисленных доминионов. Тем самым юридически формализовывалась независимость трех государств и создавались условия для отмены на их территориях британской монархии.

 

Конечно, маловероятно, что за 4 предстоящих года Трампу удастся в буквальном смысле присоединить такие крупные страны как Канада и Мексика, и купить Гренландию. Но подписать новые договоры с Канадой, которые бы ограничивали британское влияние в этой стране, вполне возможно. Не говоря уже о том, что новое консервативное правительство Канады, которое придет на смену либералам Трюдо, может пойти на дальнейшее сближение с США, что опять-таки снизит влияние Великобритании в «стране кленового листа».

 

То же самое можно сказать и про Гренландию. Остров – датская самоуправляющаяся территория. Дания – британский вассал, имеющий политическую систему, идентичную английской (королями работают те же Глюксбурги, что и в Британии, монарх является главой национальной церкви, действует парламентская демократия и т.п.). Купить остров в буквальном смысле может и не получится, но добиться его независимости, а потом навязать ему выгодный США союзный договор – решаемая задача. Вчера о независимости уже заговорил премьер-министр Гренландии. Если не получится и это – выгодный США договор о Гренландии можно навязать Дании.

 

«Чтобы объединиться, надо размежеваться», как завещал великий Ленин. Прежде чем побеждать Китай, США должны навести порядок среди своих союзников и вассалов. Рыхлая британская зона неоколониального влияния – хорошая мишень для удара. Так что все ожидают противостояния с Пекином, а оно по образцу Рейгана может начаться с Лондоном.

 

И это хорошо для России, так как Британия является главным энтузиастом разжигания третьей мировой войны в Европе (с акцентом на новое столкновение Германии и России).

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