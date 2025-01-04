Ребёнок погиб из-за атаки ВСУ в Запорожской области, в ДНР погиб корреспондент "Известий"

В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль на трассе в Васильевском районе Запорожской области погиб
десятилетний ребёнок, ранены его родители.
В результате атаки дрона ВСУ по автомобилю на трассе Горловка - Донецк погиб
внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также при ударе дрона по машине вблизи Горловки ранен
журналист РИА-Новостей Михаил Кевхиев.
В результате непрекращающихся ударов по Горловке ранены
трое мирных жителей в посёлке Озеряновка, ранен
мирный житель в посёлке Короленко.