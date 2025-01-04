 

Ребёнок погиб из-за атаки ВСУ в Запорожской области, в ДНР погиб корреспондент "Известий"

В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль на трассе в Васильевском районе Запорожской области погиб десятилетний ребёнок, ранены его родители. 
В результате атаки дрона ВСУ по автомобилю на трассе Горловка - Донецк погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также при ударе дрона по машине вблизи Горловки ранен журналист РИА-Новостей Михаил Кевхиев. 
В результате непрекращающихся ударов по Горловке ранены трое мирных жителей в посёлке Озеряновка, ранен мирный житель в посёлке Короленко.
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