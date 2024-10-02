Погибшие и множество раненых в Белгородской, Запорожской областях, ДНР

Два человека ранены
при атаке украинского дрона на село Тишанка в Белгородской области, повреждён социальный объект. Также в результате атаки дрона ранен
водитель грузовика возле села Черемошное. Затем украинские дроны атаковали два грузовика на трассе Белгород-Шебекино-Волоконовка, один водитель погиб
, другой ранен. Один человек погиб и 13 ранены
в белгородском посёлке Ясные Зори при обстреле украинцами сельхозпредприятия. Один человек погиб
и четверо, в том числе дети, ранены в результате атаки украинцев на Крапивное. Также в Белгородской области атакованы Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, повреждены
частные жилые дома и сельхозпредприятия.
В Каменке-Днепровской украинцы обстреляли библиотеку, погиб
мирный житель, ранены ещё двое, в том числе сотрудница библиотеки. Также повреждён фасад больницы.
В ДНР с февраля 2022 года погибли
8 медиков, ещё около 50 ранены. В республике намерены увековечить их память, установив мемориальные доски на станциях скорой помощи, так как в основном из медиков гибнут именно сотрудники скорой помощи, в том числе приехавшие на место обстрела, чтобы помочь раненым.