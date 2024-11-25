Украинцы атакуют российские регионы, в Селидове ВСУ расстреляли и сожгли семью

о расстреле и сожжении украинскими военнослужащими всей его семьи.

В Семигорье (ДНР) на трассе Бахмут - Луганское беспилотник атаковал гражданский автомобиль, местный житель

Двое мирных жителей

в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике.