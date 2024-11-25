Украинцы атакуют российские регионы, в Селидове ВСУ расстреляли и сожгли семью

В Семигорье (ДНР) на трассе Бахмут - Луганское беспилотник атаковал гражданский автомобиль, местный житель погиб. Житель Селидова (ДНР) Владимир Романенко рассказал о расстреле и сожжении украинскими военнослужащими всей его семьи. Романенко потерял жену, сына, невестку, внука и сваху. Рассказ подтверждает очевидец. Украинцы заминировали в Селидове колодцы и подходы к скважинам.
Двое мирных жителей ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике.
В Малой Кардашинке Херсонской области из-за украиского обстрела погиб
мирный житель. Он не дождался
медицинской помощи, потому что машину скорой преследовал дрон. Также обстреляна
машина скорой помощи, в ней чудом никто не погиб, автомобиль серьёзно повреждён.
В Грузском Белгородской области ранен
боец самообороны, также атакованы Отрадное, Графовка, Красная Яруга. В результате удара дронов по Шебекину один мирный житель погиб
, ещё один ранен.
В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание
промышленного предприятия, оно потушено.