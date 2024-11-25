 

Украинцы атакуют российские регионы, в Селидове ВСУ расстреляли и сожгли семью

В Семигорье (ДНР) на трассе Бахмут - Луганское беспилотник атаковал гражданский автомобиль, местный житель погиб. Житель Селидова (ДНР) Владимир Романенко рассказал о расстреле и сожжении украинскими военнослужащими всей его семьи. Романенко потерял жену, сына, невестку, внука и сваху. Рассказ подтверждает очевидец. Украинцы заминировали в Селидове колодцы и подходы к скважинам.
Двое мирных жителей ранены в результате атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю на трассе Сватово - Луганск в Луганской народной республике.
В Малой Кардашинке Херсонской области из-за украиского обстрела погиб мирный житель. Он не дождался медицинской помощи, потому что машину скорой преследовал дрон. Также обстреляна машина скорой помощи, в ней чудом никто не погиб, автомобиль серьёзно повреждён.
В Грузском Белгородской области ранен боец самообороны, также атакованы Отрадное, Графовка, Красная Яруга. В результате удара дронов по Шебекину один мирный житель погиб, ещё один ранен.
В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание промышленного предприятия, оно потушено. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» В Белгородской области 9 раненых, в Брянской атакован завод микроэлектроники
» Украинцы атакуют российские регионы, убитые и раненые в Белгородской области и ДНР
» Погибшие и множество раненых в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

“Бедные-несчастные”. Что не так с Молдовой?

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Австрия стала первой европейской страной, не заплатившей Газпрому за уже полученный газ

  • 16:19
  • 121

Киргизские мигранты в РФ ежегодно отправляют на родину $2,5 млрд, в Свердловской области вспышка сифилиса среди мигрантов

  • 13:21
  • 194

Цыганки записывали отцами своих детей таджиков и китайцев, в Ленобласти узбек за рулём автобуса влетел в фуру

  • 11:47
  • 237

Победа Трампа: гендерный вопрос и выбор между неофеодализмами

Украинцы атакуют российские регионы, в Селидове ВСУ расстреляли и сожгли семью

  • 08:34
  • 276

В Германии директор компании "незаконно" поставил в детсаду ёлку и был оштрафован на 3000 евро

  • 21:27
  • 347
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru