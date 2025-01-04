 

Украинцы атакуют российские регионы, множество раненых в Горловке и Белгородской области

ВСУ ударили по Белгородской области американскими ракетами ATACMS (ракеты были сбиты). Также за сутки Белгородчину атаковали примерно 30 дронов. Мирные жители ранены в Шебекине (сперва сообщалось об одном раненом, потом ещё о двоих), в Прохоровском районе также ранен мирный житель. 
Сообщается о множестве раненых в Горловке в результате обстрела ЖК "Комсомолец" с использованием суббоеприпасов "колокольчик" (10 раненых), также двое раненых в Торецке (Дзержинске), один раненый в Никитовском районе Горловки.
Ранена мирная жительница 1958 г.р. в Алёшках Херсонской области.
В Воронеже из дома эвакуировали около сотни жителей после удара БПЛА. 
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