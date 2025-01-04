Украинцы атакуют российские регионы, множество раненых в Горловке и Белгородской области

ВСУ ударили по Белгородской области американскими ракетами
ATACMS (ракеты были сбиты). Также за сутки Белгородчину атаковали примерно 30 дронов. Мирные жители ранены
в Шебекине (сперва сообщалось об одном раненом, потом ещё о двоих
), в Прохоровском районе также ранен мирный житель.
Сообщается о множестве раненых в Горловке в результате обстрела ЖК "Комсомолец" с использованием суббоеприпасов "колокольчик" (10 раненых)
, также двое раненых
в Торецке (Дзержинске), один раненый
в Никитовском районе Горловки.
Ранена
мирная жительница 1958 г.р. в Алёшках Херсонской области.
В Воронеже из дома эвакуировали
около сотни жителей после удара БПЛА.