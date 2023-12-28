 

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам, каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход). Турнир прошел в Самарканде, россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру, третье место заняла китаянка Лэй Тинцзе. 

Среди мужчин победил норвежец Магнус Карлсен, который таким образом стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам (а также он пока действующий чемпион мира по классическим шахматам).




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российская шахматистка выиграла Кубок мира
» Российская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду
» Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира
» Смерть Роберта Фишера
» Исландия — последние прибежище Фишера
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Искусственный интеллект" научился лгать

  • 20:14
  • 153

Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

  • 19:44
  • 156

Подводя итоги – 2023

В Петербурге полицейский создал ОПГ, похитившую квартиры почти на 20 млн рублей, и получил условный срок

  • 19:12
  • 181

Власть посчитала, что у граждан РФ есть возможность покупать квартиры; закредитованность россиян выросла

  • 18:53
  • 194

Приобретённого гражданства РФ начали лишать за преступления; семье бойца СВО, избитого под крики "русская свинья", поступают угрозы

  • 18:40
  • 204
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru