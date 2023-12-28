Российская шахматистка выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам, каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход). Турнир прошел в Самарканде, россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру, третье место заняла китаянка Лэй Тинцзе.

Среди мужчин победил норвежец Магнус Карлсен, который таким образом стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам (а также он пока действующий чемпион мира по классическим шахматам).







