Вирусолог вылечила себя от рака и получила осуждение учёного сообщества

Вирусолог из Хорватии Беата Халасси впервые заболела раком молочной железы в 2016 году. Она прошла химиотерапию, в 2018 году рак вернулся. Ей полностью удалили грудь, но спустя два года рак вернулся снова, и на этот раз опухоль стала быстро проникать в ткани мышц и кожи. Тогда Халасси отказалась от традиционного лечения и решилась на эксперимент. В своей лаборатории в Университете Загреба она вырастила два вируса — кори и везикулярного стоматита (поражает домашний скот). На протяжении нескольких недель она попеременно вводила эти вирусы прямо в опухоль. Уже на 11-й день после первой инъекции образование стало меньше, а спустя восемь недель оно отделилось от соседних тканей, что позволило хирургам его удалить.

Халасси объяснила, что вирусы не "боролись" с раком, а лишь подсвечивали злокачественные клетки, активируя таким образом защитные функции организма (иммунитет). Главная причина, по которой обычно иммунная система не борется с раком, заключается в том, что опухоли состоят из наших собственных клеток, и иммунная система не них не реагирует.

Статью Халасси о её опыте два с половиной года отказывались публиковать научные журналы (она получила 13 отказов). Когда статью всё же опубликовали, Халасси столкнулась со множеством критики из-за "неэтичности": во-первых, за то, что она поставила опыт на себе; во-вторых, потому, что использовала служебное положение; в-третьих, потому, что не использовала запатентованные препараты; в-третьих, потому что исследование стимулирует пациентов повторить её опыт, который может быть опасным.

В настоящее время Халасси находится в ремиссии после "вирусотерапии" уже четыре года.



