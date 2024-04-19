 

Сингапурские учёные объяснили, каким именно образом нездоровая еда влияет на развитие рака

Связь между нездоровой едой и раком была установлена давно, но учёные из Сингапура смогли её конкретно объяснить. Они выяснили, что метилглиоксаль -- вещество, которое участвует в расщеплении сахара и жира, -- временно отключает способность гена BRCA2 защищать от образования и роста рака. Хотя этот эффект временный, при постоянно неправильном питании он может длиться достаточно долго, чтобы подавить противоопухолевую функцию BRCA2. Также было доказано, что пациенты, унаследовавшие дефектные копии этого гена от своих родителей, имеют повышенный риск развития рака молочной железы, яичников, поджелудочной железы. Высокий уровень метилглиоксаля характерен для людей с сахарным диабетом и преддиабетом. Результаты исследования позволяют понять, почему в последние десятилетия наблюдается рост раковых заболеваний у сравнительно молодых (до 50 лет) людей.
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APN.ru