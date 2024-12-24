Бывший замглавы управления ГУ МВД осуждён за организацию нелегальной миграции

В Москве суд приговорил бывшего замглавы управления ГУ МВД к 6,5 года за организацию незаконной миграции. Дмитрий Тахтаулов занимался вопросами миграции в московском ГУ МВД, он был задержан осенью 2022 года. В 2021 году Тахтаулов получил от неких предпринимателей ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУ МВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной. Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.