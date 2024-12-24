 

Бывший замглавы управления ГУ МВД осуждён за организацию нелегальной миграции

 

В Москве суд приговорил бывшего замглавы управления ГУ МВД к 6,5 года за организацию незаконной миграцииДмитрий Тахтаулов занимался вопросами миграции в московском ГУ МВД, он был задержан осенью 2022 года. В 2021 году Тахтаулов получил от неких предпринимателей ходатайства о разрешении на въезд иностранцев. Сотрудники ГУ МВД просьбу удовлетворили и незаконно оформили приглашения для жителей других стран. Информация о целях их прибытия в документах была указана ложной. Преображенский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Тахтаулова в доход государства.

 
Семью нелегальных мигрантов, ребёнок которых устроил поножовщину в школе в Краснодарском крае, депортируют в Армению. При этом они всего лишь оштрафованы на 30 тыс. рублей. Ребёнок нелегалов без проблем был принят в российскую школу. 
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