Провинциальный чиновник за 5 лет получил взятки на почти 31 млн рублей, подполковник МВД легализовал 10 тыс. мигрантов

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В Орловской области бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» приговорили к одиннадцати годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей за коррупцию. Как установил суд, с 2017 по 2022 годы чиновник получил взятки на сумму свыше 30 миллионов 675 тысяч рублей. Эти деньги он получал от представителей грузоперевозчиков за подготовку и выдачу в ускоренной, в первоочередном, беспрепятственном порядке спецразрешений на перевозку крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования РФ. 

 

В Басманном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о коррупции в отношении бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции московского главка МВД РФ подполковника полиции Дмитрия Тахтаулова. По данным следствия, полицейский помог десяти тысячам иностранцев легализоваться в РФ, получив за свои услуги денежное вознаграждение.

Одновременно Генпрокуратура подала в Преображенский суд столицы иск о конфискации имущества Тахтаулова и его родственников. Изъятию в доход государства подлежат: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи и четыре автомобиля престижных марок.

Преступная деятельность подполковника Тахтаулова была пресечена в ноябре 2022 года.


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