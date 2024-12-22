 

РФ снова будет бесплатно поставлять электроэнергию в Абхазию

 

Россия снова начнёт гуманитарные поставки электричества в Абхазию 23 декабря. Поставки позволят сократить ежедневные отключения света в Абхазии с 11 до 4 часов в сутки. 21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии республике и выразил надежду, что Москва как можно скорее поддержит данное обращение.

С 2020 года РФ бесплатно поставила Абхазии электроэнергию на сумму более 10 млрд рублей.

По данным первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, 45% электроэнергии в Абхазии уходит на майнинг. 

 


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