 

Абхазии перестало хватать денег и электроэнергии

 

График отключений электричества в Абхазии будет ужесточён в случае остановки перетока электроэнергии из России, сообщил руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. "Мы оттуда получаем 3 млн кВтч - это третья часть от нашего потребления сегодняшнего и остаемся на электричестве, которое поступает только из ИнгурГЭС. Это означает, что в республике будет семь, максимум восемь часов в сутки электричество. Все остальное время страна будет обесточена", - сказал он.

В настоящее время коммерческий переток электроэнергии из России оплачен Абхазией до 7 декабря.

И.о. президента Бадра Гунба заявил, что "кроме того, ситуация складывается таким образом, что есть серьезная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату". В настоящее время в Абхазии приостановлена выплата зарплат работникам бюджетной сферы из-за нехватки средств.


В начале декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Обозреватель Кирилл Стрельников считает, что "необходимость подобного соглашения давно назрела и перезрела на фоне многочисленных случаев злоупотреблений и откровенного беспредела, когда у инвесторов из России при поддержке местных [абхазских] властей отбирали уже построенные объекты или запущенный бизнес". Он отмечает, что бюджет Абхазии на 70% финансируется Российской Федерацией, а в инвестиционном соглашении, которое отвергли абхазы, даже нет пункта о "распродаже" абхазских земель иностранцам, а есть только о предоставлении в пользование.
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