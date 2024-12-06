Абхазии перестало хватать денег и электроэнергии

График отключений электричества в Абхазии будет ужесточён в случае остановки перетока электроэнергии из России, сообщил руководитель "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия. "Мы оттуда получаем 3 млн кВтч - это третья часть от нашего потребления сегодняшнего и остаемся на электричестве, которое поступает только из ИнгурГЭС. Это означает, что в республике будет семь, максимум восемь часов в сутки электричество. Все остальное время страна будет обесточена", - сказал он.

В настоящее время коммерческий переток электроэнергии из России оплачен Абхазией до 7 декабря.

И.о. президента Бадра Гунба заявил, что "кроме того, ситуация складывается таким образом, что есть серьезная угроза того, что наши граждане-бюджетники не получат заработную плату". В настоящее время в Абхазии приостановлена выплата зарплат работникам бюджетной сферы из-за нехватки средств.



