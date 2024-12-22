В мире, в том числе в РФ, растёт число людей с депрессией, мешающей исполнять рабочие обязанности

До 14% рабочего времени теряется в РФ из-за депрессивных состояний работников в различных отраслях; это приводит к потере ориентировочно 3-4 млн дней в год на все рабочее население России, сказала кандидат психологических наук, доцент ИОН Президентской Академии Кристина Иваненко. По её словам, "свежие данные свидетельствуют о нарастании этой проблемы за последние несколько лет. Помимо проявлений собственно депрессии, снижаются показатели удовлетворенности жизнью и увеличиваются случаи профессионального выгорания, что приводит к еще большему оттоку кадров, особенно в сферах, требующих эмоционального интеллекта и предполагающих большие объемы социальных контактов".

Как сообщалось ранее в газете "Файненшл Таймс", рост количества депрессивных расстройств в мире достигает масштабов эпидемии, что представляет угрозу для рынка труда и обходится мировой экономике в $1 трлн ежегодно. Из-за "депрессии или тревоги" ежегодно в мире пропускается около 12 млрд трудовых дней.

В Британии в настоящее время почти 525 000 взрослых претендуют на пособие по нетрудоспособности в связи с тревожностью и депрессией; годом ранее их было 461 000. Согласно данным, опубликованным Министерством труда и пенсионного обеспечения, после ковидопандемии эта цифра удвоилась.