В России выросло число обращений к психиатрам

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в 2021 году в России зарегистрировано около 5,5 млн человек, страдающих психическими расстройствами, в пандемию ситуация обострилась и обращений к психиатрам стало больше,

Москалькова отметила, что в 2021 году к ней -- "и такая же картина по регионам" -- поступило почти в два раза больше жалоб (418), чем в прошлом (247) о нарушении прав граждан с психическими заболеваниями.

На 34% выросло число обращений от граждан о несогласии с решениями судебных органов о признании их недееспособными, о принудительной госпитализации из-за наличия у них психических заболеваний; вдвое увеличилось количество жалоб по вопросам психиатрического освидетельствования, диагностики и прекращения диспансерного наблюдения; на 47% выросло число поступающих жалоб на действия или бездействия медицинских работников и администрации по отношению к гражданам с психическими заболеваниями в стационарах.

Существует целый ряд публикаций, указывающих на то, что ковидорегуляции негативно повлияли на душевное здоровье населения. В частности, в статье от 8 октября 2021 года в "Ланцете" указывается, что ограничение мобильности населения повлияло на рост депрессивных и тревожных расстройств во всём мире (на 26-27%).

Согласно исследованию CDC (американский Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний), страх и тревожные расстройства являются вторым по численности фактором, усугубляющим тяжёлое течение и смертность от ковида (первым фактором стало ожирение).