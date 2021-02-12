 

Нагрузка на психиатров выросла на 30%

 

Заведующий психиатрическим отделением петербургского Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Александр Чомский сообщил, что в 2020 году число обращений в учреждение выросло на 30%.

Аналогичной статистикой поделилась руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева: 

"У нас такие же показатели, примерно на 30% увеличилось количество госпитализированных и обращающихся больных с тревожным состоянием. Если речь идёт о необходимости психологической, а не психиатрической помощи, то здесь цифры ещё выше".

О росте числа обращений также сообщил заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко:

"Вторую половину марта и весь апрель Центр был закрыт, плановая помощь была приостановлена. В итоге количество посещений за год выросло примерно на 15%, но в указанный период мы дали порядка 1 тыс. телефонных консультаций по поводу психического здоровья. В сумме это даёт примерно столько же, 30% роста обращаемости за этот год".


Все специалисты отметили, что в начале пандемии горожане чаще сообщали о тревожных расстройствах, во вторую волну тревога сменилась депрессией. 

"В популяции сейчас накопилось больше депрессивных расстройств, и если поначалу мы работали с тревогой в большей степени, сейчас работаем с депрессий и астено-депрессивными состояниями... Сейчас в стационар стали попадать пациенты, которые в первую волну ещё удержались бы, однако компенсаторные возможности организма и психики уже не позволяют сделать это во вторую волну. Поэтому мы сейчас заполнены пациентами, которые в силу особенностей своего состояния не могут выдерживать нагрузку второй волны", - добавил Чомский.


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