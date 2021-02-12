Нагрузка на психиатров выросла на 30%

Заведующий психиатрическим отделением петербургского Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Александр Чомский сообщил, что в 2020 году число обращений в учреждение выросло на 30%.
Аналогичной статистикой поделилась руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Татьяна Караваева:
О росте числа обращений также сообщил заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко:
Все специалисты отметили, что в начале пандемии горожане чаще сообщали о тревожных расстройствах, во вторую волну тревога сменилась депрессией.
"В популяции сейчас накопилось больше депрессивных расстройств, и если поначалу мы работали с тревогой в большей степени, сейчас работаем с депрессий и астено-депрессивными состояниями... Сейчас в стационар стали попадать пациенты, которые в первую волну ещё удержались бы, однако компенсаторные возможности организма и психики уже не позволяют сделать это во вторую волну. Поэтому мы сейчас заполнены пациентами, которые в силу особенностей своего состояния не могут выдерживать нагрузку второй волны", - добавил Чомский.