 

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, 6 человек погибли, 10 ранены; Новошахтинский НПЗ остановил работу

Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли, ещё десять ранены и госпитализированы в результате украинского ракетного удара из РСЗО HIMARS ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по городу Рыльску в Курской области, осколки от снарядов попали по автостанции, педагогическому училищу и Дому культуры.
Два человека ранены в белгородском селе Репяховка при нападении украинского дрона.
Два человека ранены в Горловке (ДНР) при атаке украинского дрона, также повреждены многоквартирный дом и пассажирский автобус. 

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод остановил обе установки первичной переработки нефти после того, как был атакован беспилотниками в ночь на 19 декабря. Мощность предприятия составляет 5,6 миллиона тонн нефти в год, это крупнейший НПЗ на юге страны. Нападением повреждена одна установка АВТ-2,5-2, на которую приходится половина мощности завода. Вторую установку такой же мощности отключили из-за возгорания нефтепродуктового резервуара.

 


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