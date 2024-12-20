ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, 6 человек погибли, 10 ранены; Новошахтинский НПЗ остановил работу

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод остановил обе установки первичной переработки нефти после того, как был атакован беспилотниками в ночь на 19 декабря. Мощность предприятия составляет 5,6 миллиона тонн нефти в год, это крупнейший НПЗ на юге страны. Нападением повреждена одна установка АВТ-2,5-2, на которую приходится половина мощности завода. Вторую установку такой же мощности отключили из-за возгорания нефтепродуктового резервуара.