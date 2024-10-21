 

В Белгородской области 9 раненых, в Брянской атакован завод микроэлектроники

В результате украинского обстрела Белгорода утром в понедельник ранена мирная жительница, повреждены многоквартирный дом, 22 частных дома, два легковых автомобиля. Накануне вечером обстреляны Грузское, Шебекино, Новая Таволжанка, Тишанка, ранен мирный житель в Грузском, украинцы разбросали в этом селе мины-"лепесток"; ранены три мирных жителя в Новой Таволжанке, повреждены частные дома и социальный объект. При атаке дрона-камикадзе на автомобиль ранен мирный житель в селе Муром, ранены двое при атаке дрона в Черемошном, ранен житель при обстреле Шебекина. 

В Брянской области в результате ночной атаки на производственные и административные корпуса завода микроэлектроники "Кремний Эл" нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки.
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